Hoekstra: 'Als het nodig is moet je tafelzilver verdedigen'

De Fransen zijn 'pas amusés' als duidelijk wordt dat Nederland in het geheim een flink aandelenbelang heeft verworven in Air France-KLM. Dat chagrijn is niet van de ene op de andere dag weg, geeft Hoekstra toe. Maar het belang voor Nederland is zo groot, legt hij uit. "Dat moet je willen verdedigen."

De kiem voor de Nederlandse coup is gelegd in 2017. Er is al langer onvrede over de afnemende grip van Nederland op de luchtvaartcombinatie. In juli van dat jaar wordt dat nog eens geïllustreerd als het kabinet pas achteraf wordt geïnformeerd over het belang dat Southern China en Delta in Air France-KLM hebben genomen.

Grip op de zaak

Dat is het moment dat het roer om gaat in Den Haag. Achter de schermen probeert het kabinet grotere invloed en dus meer grip te krijgen op Air France-KLM. Eerst wordt geopperd om ook een aandelenbelang te nemen in de holding, maar de Fransen zien dat niet zitten.

De Nederlandse zorgen over Air France-KLM en vooral ook de gevolgen die dat kan hebben voor Schiphol blijven. In het nieuwe kabinet buigt een klein clubje van premier Rutte en de ministers Hoekstra, Van Nieuwenhuizen en Wiebes over de vraag hoe nu verder. "Alles afwegend zijn we tot de overtuiging gekomen dat de aandelenkoop de enige manier was om de situatie fundamenteel te verbeteren", zegt Hoekstra.

'Ik maak me zorgen'

In februari 2019 is het zo ver. Toch zijn er nu - een jaar na de Nederlandse coup - nog steeds geen afspraken tussen Nederland en Frankrijk over versterking van de samenwerking, die bovendien 'eerlijk en evenwichtig' moet zijn. Kamerleden vragen zich af waarom het zo lang duurt. "Ik kijk naar een leeg vel papier en maak me grote zorgen over hoe het met Air France gaat", zegt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer.

Het is begrijpelijk dat de Fransen geen haast hebben, zegt beleggingsexpert Peter Paul de Vries. "In de huidige situatie staan ze sterker, dus ze hebben er vooral belang bij om er lang over te praten. In machtsspelletjes zijn de Fransen ook van de lange adem."

Geen haast

Hoekstra heeft er nog steeds vertrouwen in dat die afspraken er gaan komen, onder andere over een grotere vertegenwoordiging van Nederland in de raad van commissarissen. "Maar het is belangrijk om als onderhandelaar geen haast te hebben."

Volgens Hoekstra is het vanaf dag één van de aandelenkoop een wereld van verschil hoe met Nederland wordt omgegaan. De top van het bedrijf hangt vaker aan de telefoon en Den Haag wordt eerder van strategische beslissingen op de hoogte gesteld.

Tegenvaller

Toch vindt De Vries de invloed een jaar na de aandelenkoop nog tegenvallen. "Dit is een tussenstand, dit is nog niet de eindafrekening." Volgens hem kun je pas over twee of drie jaar echt de balans opmaken. "Dan moet er ook echt iets tastbaars zijn. Ik denk dat Hoekstra dat ook wil, want hij wil bewijzen dat hij het niet voor niets heeft gedaan."