Mijn (zaken)reis gaat niet door vanwege coronavirus: wat kan ik claimen?

3. Heb ik een annuleringsverzekering nodig om geld terug te krijgen?

De meeste verzekeraars zien een virus niet als geldige reden om een reis te annuleren of eerder af te breken.

Oscar van Elferen, woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars, legt uit: "Een annuleringsverzekering gaat eigenlijk alleen over de situatie thuis. Als jij bijvoorbeeld ziek wordt of als er een naaste overlijdt, keert zo'n reisverzekering uit. Wat er gebeurt in het land van bestemming is voor zo'n verzekering niet relevant."

Zelfs een negatief reisadvies is géén reden voor annulering. Daarom kun je meestal geen aanspraak maken op je annulerings- of reisverzekering, tenzij je een bepaalde aanvullende dekking had afgesloten. Het kan bijvoorbeeld wel onderdeel zijn van de dekking Terrorisme en Natuurrampen.

Van Elferen: "De dekking van een reisverzekering verschilt per verzekeraar. Bel dus altijd jouw verzekeraar om precies te weten hoe het zit."

Uit een rondgang van RTL Z blijkt dat je op moment van schrijven bij deze reisverzekeraars geen geld terugkrijgt als je annuleert vanwege het virus:

ABN Amro

ANWB (behalve als je vóór 30 januari een dekking Terrorisme en Natuurrampen hebt afgesloten)

Allianz

Unigarant

Univé

En deze verzekeraars keren (onder voorwaarden) wel geld uit: