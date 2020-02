Snot schietende ambtenaar die collega's terroriseerde terecht ontslagen

'Humoristisch gedrag'

Ook verstuurde de man foto's naar collega's van een vrouwelijk geslachtsorgaan met geslachtsziekte omdat een vrouwelijke collega had verteld over een operatie aan haar vagina. Daarnaast stuurde hij foto's van lilliputters omdat een andere collega klein van stuk was.

Verder maakte hij een Sinterklaasgedicht over een collega die zou stinken, met als conclusie dat ze maar zelfmoord moest plegen.

De Centrale Raad van Beroep volgde de ambtenaar niet in zijn visie dat 'dit alles was te vatten onder humoristisch gedrag dat paste in de op de afdeling heersende werksfeer'. De Raad bekrachtigde het eerdere oordeel van de rechter, dat de gemeente de man mocht ontslaan.