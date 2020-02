Expedia schrapt 3000 banen: 'Veel energie in zaken die niets opleveren'

Eerder deze maand zei het bestuur nog dat het coronavirus leidt tot 'onzekerheid' over de winstverwachting van het bedrijf. Maar volgens de woordvoerder van Expedia heeft de reorganisatie niets te maken met de wereldwijde virusuitbraak.

Ook minder projecten en consultants

In een e-mail aan het personeel staat dat de organisatie van de Expedia Group nu eenmaal eenvoudiger moet worden. "We stoppen met bepaalde projecten en activiteiten, gaan werken met minder consultants en we schrappen ongeveer 12 procent van ons vaste personeel."

Op dit moment werken er ruim 25.000 mensen bij Expedia Group. De banenreductie volgt op ruzie in de top van het bedrijf. Topman Mark Okerstrom en financieel directeur Alan Pickerill stapten in december op, waarna Diller (78) de dagelijkse leiding in handen kreeg.