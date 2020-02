Geen bewijs pindadiefstal, maar KLM bleef schoonmaakster weren

Terug in dienst

Eind 2018 oordeelde de kantonrechter na een getuigenverhoor dat niet was komen vast te staan dat de vrouw de pinda's had weggenomen. De schoonmaakster was dus ten onrechte ontslagen. Schoonmaakbedrijf Klüh moest haar tien achterstallige maanden salaris betalen, en haar weer terug in dienst nemen.

Eind goed, al goed? Nee, want nu blijkt dat KLM is dwars gaan liggen. De luchtvaartmaatschappij weigerde de vrouw haar toegangspas terug te geven, waardoor zij geen werk aan de vliegtuigen meer kon doen. Volgens KLM hanteert de maatschappij een streng veiligheidsbeleid, waarbij ingenomen passen nooit worden teruggegeven.