Jeff Bezos geeft 10 miljard dollar aan milieu: 'Nog niet genoeg'

CO2-neutraal in 2040

Bezos beloofde in september ook beterschap: hij gaat zijn best doen om te zorgen dat Amazon in 2040 CO2-neutraal is. Hij bestelde meteen 100.000 elektrische bestelbusjes bij Rivian (een bedrijf waar Amazon trouwens ook in heeft geïnvesteerd).

Zijn werknemers waren blij met het streven naar klimaatneutraal werken, maar vonden het onvoldoende. Het moest afgelopen zijn met de verkoop van clouddiensten aan de olie- en gasindustrie. Het bestuur was het daar niet mee eens en schreef in een persverklaring dat 'de energiesector recht heeft op toegang tot dezelfde technologie als andere branches'.

'Zogenaamd helpen'

Ook de donatie van 10 miljard dollar is nog niet genoeg, vinden de werknemers. In een verklaring schrijven de Amazon Employees for Climate Justice dat ze Bezos toejuichen, maar 'je kunt niet met de ene hand geven wat je met de ander wegneemt'.

Amazon moet stoppen olie- en gasbedrijven te helpen de aarde te vervuilen, schrijven ze. "En wanneer stop Amazon met de financiering van denktanks die klimaatverandering ontkennen, zoals the Competitive Enterprise Institute? Waarom stapt Amazon niet over op volledig elektrische vrachtwagens?"

Verder hebben ze kritiek op het feit dat het bedrijf dreigde met ontslag voor de protesterende werknemers. "Zal Bezos echt leiderschap laten zien? Of blijft hij medeplichtig in de versnelling van de klimaatcrisis terwijl hij zogenaamd probeert te helpen?