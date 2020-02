Schadevergoeding voor KLM-begeleider die klaagde over pornosterren en rappers

Dat was het begin van een verslechterende arbeidsrelatie die uiteindelijk leidde tot haar ontslag. Daarbij ging KLM flink de mist in, oordeelt het gerechtshof in Amsterdam.

De vrouw kreeg eerder door de Amsterdamse kantonrechter al een reguliere ontslagvergoeding van ruim 70.000 euro toegewezen. Hoe groot de extra schadevergoeding wordt, is nog onbekend. Zij claimt zelf ruim 400.000 euro.

Pornosterren

De vrouw werkte al bijna veertig jaar voor KLM, de laatste jaren in de functie van medewerker Protocol. Dat zijn medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van belangrijke vip-klanten, in het jargon 'commercieel en protocollair belangrijke passagiers'.

In 2017 klaagde de vrouw er in een e-mail aan haar leidinggevende over dat zij 'de afgelopen jaren pornosterren, rappers, stonede kindersterren, dronken beroemdheden heeft mogen begeleiden onder de noemer VIP. (…) Volgens mij zijn wij onze doelgroep ver voorbij geschoten'.

Als KLM wilde dat zij dergelijke klanten begeleidde, drong zij aan op een daarop toegespitste opleiding.