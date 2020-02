Waarom kolossale ict-projecten zo moeilijk te beheersen zijn

Verhoef onderzocht met collega's dertig van deze uitbesteedde it-projecten bij onder meer Nederlandse ministeries, banken, gemeenten, provincies en verzekeraars. Zij keken in hoeveel gevallen een project als geslaagd beschouwd kon worden, en welke factoren er van belang waren als dat niet lukte.

Een van die factoren is demand management: een planningsmethode waarmee wordt vastgelegd welke diensten er nodig zijn. Verhoef vergelijkt het met een nieuwe keuken laten inbouwen. "Je gaat eens naar de keukenboer, kijkt naar wat kastjes en een kraan, en komt uit op een euro of 6.000. Maar als de keuken er eenmaal staat, is door al je wensen de kans groter dat je ver boven dat bedrag bent uitgekomen."

Wat moet wanneer gebeuren?

Volgens Verhoef moet je exact weten hoe de keuken eruit moet gaan zien. "Demand management is extreem belangrijk. De klant moet duidelijk zijn: wat moet er waarom gebeuren en in welke volgorde? Als je de keuken als voorbeeld neemt: hoe duidelijker je bent over hoe je keuken eruit moet zien, hoe groter de kans dat je achteraf tevreden bent."

Daarbij merkt hoogleraar Janssen op dat overheden nogal eens last hebben van scope creep. "Ze laten zich verleiden om een project steeds groter te maken en willen te veel in een keer. Vaak begint het als ict-project, maar wordt het op termijn een organisatieveranderingsproject. En daar kom je dan onderweg pas achter. Dat is heel link."