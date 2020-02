EU zet Britse Kaaimaneilanden op lijst belastingparadijzen

Dat de Kaaimaneilanden op de lijst staan is opvallend. Het was al heel lang bekend dat de eilandengroep één van de grootste belastingparadijzen ter wereld is. Maar de drie eilanden horen bij Groot-Brittanië, dus tot brexit konden ze niet op de lijst komen. Nu, drie weken na brexit, staan de Kaaimaneilanden meteen op de lijst.

Nederlandse lijst

Op de zwarte lijst staan in totaal twaalf landen. De acht 'niet-coöperatieve rechtsgebieden' die er al op stonden zijn Fiji, Amerikaans Samoa, Guam, de Amerikaanse Maagdeneilanden, Oman, Trinidad en Tobago, Vanuatu en Samoa.

De Kaaimaneilanden stonden trouwens sinds december al op de Nederlandse lijst van landen met een te laag belastingtarief. De Nederlandse lijst is uitgebreider dan die van de EU.