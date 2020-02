Nederlandse toeristen mijden niet alleen China, ook andere Aziatische landen

Onzekerheid voor rest seizoen

Hoe het verder gaat in de loop van het voorjaar en de zomer is nog lastig te voorspellen. Er blijft veel onzekerheid over het verloop van het virus, en waar het mogelijk nog meer opduikt.

Van Zeijl van Koning Aap: "Het is afwachten of mensen later alsnog gaan boeken of een jaar overslaan." Lagraauw van Reis Expert ziet het positief in: "Ik heb niet het idee dat er minder vakanties geboekt worden, alleen minder naar Azië. Vakantie is toch het laatste waar mensen op willen bezuinigen."

De voorlichter van Fox is minder positief. "We hebben dit bij SARS ook gezien: mensen worden behoedzamer en stellen liever hun reis uit. De terugloop die we zien in reizen naar China krijgen we niet gecompenseerd door andere reizen die geboekt worden. Hier moet de reiswereld het mee doen."