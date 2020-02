Amsterdammer doet er langer over dan Londenaar om op z'n werk te komen

Amsterdammer is langer onderweg

In heel Europa zijn inwoners van hoofdsteden gemiddeld langer onderweg dan de rest van de bevolking. Zo ook in Nederland, al is het verschil niet zo groot als in andere landen. Wie niet in Amsterdam woont, reist gemiddeld 58 minuten naar z'n werk. Dat is dus 5 minuten minder reistijd dan de gemiddelde Amsterdammer.

Ter vergelijking: de gemiddelde Fransman is 37 minuten reistijd kwijt, zo'n half uur minder dan een Parijzenaar.