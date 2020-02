Coronavirus treft duizenden Nederlandse bedrijven, nog geen staatshulp

Geen staatssteun

Het is duidelijk dat Nederlandse ondernemers last hebben van de virusuitbraak, erkent ook minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD). "We exporteren en importeren veel, we zijn een handelsland. Dat maakt ons kwetsbaarder voor dit soort dingen."

Toch overweegt hij nog niet om deze bedrijven te helpen. De exacte schade voor Nederlandse bedrijven is namelijk moeilijk in te schatten, legt de minister uit. Logisch, vinden ook de onderzoekers van Dun & Bradstreet. Kom: "Compenseren is lastig als je niet weet hoe groot de schade wordt."