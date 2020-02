Formule 1 wil coureurs door zeehondenreservaat laten pendelen

Tien tot twintig ritten per dag

Maar niet tussen 30 april en 4 mei van dit jaar, zo is de verwachting. Dan zal het strandreservaat te maken krijgen met drie Formule 1-teams die vanuit hun luxe hotels in Noordwijk naar het circuit op Zandvoort en vice versa zullen rijden. Om hoeveel ritten het precies gaat, is niet bekend. Maar natuurorganisaties spreken van tien tot twintig autoritten per dag en vrezen dat het er zelfs meer worden.

Voor het zover is, moet er dus wel eerst een ontheffing komen van de gemeente. Wethouder Roberto ter Hark (VVD) wil die ontheffing wel verlenen, blijkt uit een publicatie op de website van de gemeente. Het wordt een druk weekeind en volgens de gemeente kun je de teams niet met goed fatsoen over de gewone weg sturen.

Supersterren horen niet in de file

Een alternatieve route over het strand haalt de verkeersdruk weg en voorkomt dat speciale politiebegeleiding op het gewone wegennet nodig is. De weg vrijmaken voor een colonne Formule 1-teams lukt volgens de gemeente Noordwijk wel, maar is arbeidsintensief. Pendelen via het strand is 'veiliger' en 'de supersterren van de Grand Prix komen nergens in de file te staan'. Daarnaast lopen ze geen risico om door 'fans belaagd te worden'.

Pak de helikopter, zou je zeggen. Maar dat gaat niet. Voor de Formule 1 is een beperkt aantal helikoptervluchten vergund: 50 per dag. Op donderdag en vrijdag kunnen die wel gebruikt worden om Formule 1-teams te vervoeren, maar op zaterdag en zondag zijn alle vluchten gereserveerd voor de organisatie van de Grand Prix. "Teams uit Noordwijk kunnen dan niet in Zandvoort landen."

Natuurclubs niet blij

De Noordwijkse Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming is 'niet blij' met de voorgenomen ontheffing voor autoritten door het strandreservaat. "Ik denk alleen niet dat wij het tegen kunnen houden", klinkt het wat mistroostig. Opvallend is volgens de vereniging dat er begin mei buitengewone opsporingsambtenaren ingezet zullen worden om mountainbikers die van Noordwijk naar Zandvoort willen fietsen van het strand te weren, maar auto’s dus niet.

Als gebaar naar de natuurorganisaties zouden elektrische auto's worden gebruikt. "Ik vraag me af of je daar het strand mee op kunt. Op sommige plekken is drijfzand, en als het stormt lijkt me de strandroute ook een lastige." Rust bij de Kust, één van de natuurorganisaties die procedures heeft lopen tegen de vergunningverlening ten behoeve van de Formule 1 op Zandvoort zegt de plannen te kennen en zich te beraden op nieuwe stappen.