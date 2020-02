Fed waarschuwt voor impact coronavirus op VS

Die maatregelen zetten volgens economen een behoorlijke rem op de Chinese economie. En dat voelt de economie van de VS, waarschuwt de Fed.

Coronavirus kan doorwerken

"Gezien de omvang van de Chinese economie, kan grote onrust in China doorwerken op de VS en wereldmarkten", stelt de centralebankenkoepel. Onder andere een stijging van de dollar, die slecht is voor Amerikaanse importeurs, en verminderde handel kan de economie parten spelen. Daarnaast kan de epidemie ervoor zorgen dat investeerders minder geld steken in risicovolle beleggingen.

Al met al lijken de vooruitzichten voor de Verenigde Staten juist iets te verbeteren, signaleert de Fed. Zo zou het einde in zicht zijn van de groeivertraging van de handel wereldwijd en de industrie in de VS. Die ontwikkelingen werden eerder aangemerkt als risicofactoren voor de Amerikaanse economie