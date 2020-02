Hbo biermaken: nieuwe academie moet 'magere brouwskills' verbeteren

'Biertechnoloog' De Lange deed zelf vier hogere bieropleidingen, waaronder aan de Amerikaanse World Brewing Academy. In België en Duitsland kun je zelfs universitair geschoold worden in het bierbrouwen, vertelt ze. Maar in Nederland kom je niet verder dan een 'huis-tuin-en-keukencursusje'.

Speciaalbieren van kleine brouwers zijn sinds een paar jaar razend populair onder het grote publiek. Binnen korte tijd groeide het aantal brouwgerelateerde bedrijven naar 656, al stagneerde die groei vorig jaar wel.

De Lange had al een eigen platform over bier, daar komt nu een reeks 'serieuzere' opleidingen bij. "We zijn in vergevorderde gesprekken met een hbo-opleiding in Nederland om de opleiding samen verder te ontwikkelen en te certificeren", vertelt ze.