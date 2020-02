Waarom windmolens bij te harde wind stil worden gelegd

Molentje uit, molentje weer aan

Sommige mensen denken trouwens dat als windmolens uit staan, we helemaal geen windenergie meer hebben, zegt Visser. Dat klopt niet. "Het gebied waar ze uitgezet worden is klein. De 2500 windmolens in ons land staan nooit allemaal tegelijkertijd uit. Stel dat ze eerst in Borssele uit moeten vanwege de wind. De storm trekt daarna verder en tegen de tijd dat die aankomt bij het windmolenpark in Egmond, zijn de molens in Borssele alweer aangezet."