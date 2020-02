RTL Z Huizenindex: 'Markt muurvast en het einde is nog niet in zicht'

Wie een nieuwe woning koopt, heeft het goed. De rente is laag, je kan je woning voor een mooi bedrag verkopen. "Dus de insiders zitten goed. De outsiders daarentegen, die een plekje willen verwerven, hebben financieringsproblemen. Vaak wordt een woning ook nog ruim boven de marktprijs verkocht."

Krapte neemt toe

De krapte op de markt neemt steeds verder toe. Op dit moment kan een koper nog kiezen uit 2,8 woningen. Vorig jaar was dat nog uit 3,6 woningen. "Dat is niet veel, dat hoor je ook van vrienden en kennissen, dat het heel druk is bij rondleidingen."

Dat kan problematisch zijn. "46 procent van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht, in de randstad is dat nog vaker. Terwijl het niet bepaald een pakje boter is wat je koopt", zegt Boelhouwer. Volgens hem wordt een woning dus praktisch altijd te duur verkocht, omdat er steeds wordt overboden.