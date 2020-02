Schouten wil eerst zelf excuses horen van Landbouw Collectief voor intimidatie

Het kabinet maakt ook geld vrij om meer varkensboeren in het zuiden en oosten van het land uit te kopen. Er was al 180 miljoen euro beschikbaar, maar in plaats van de verwachte 300 boeren hebben er ruim 500 ingeschreven op de saneringsregeling die bedoeld is om de geuroverlast terug te dringen. Het kabinet wil alle boeren die voldoen aan de voorwaarden uitkopen.