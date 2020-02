Chinezen verlagen importheffingen op 1717 Amerikaanse goederen

Definitieve deal laat op zich wachten

De Amerikanen en Chinezen willen de rest van het jaar gebruiken om te onderhandelen over een alomvattend handelsakkoord tussen de twee landen.

Waarin ook bindende afspraken moeten worden gemaakt over Chinese staatssteun aan staalbedrijven, diefstal van bedrijfsgeheimen en andere manieren om Amerikaanse bedrijven die zaken doen in China te belemmeren.

De importheffingen op vrijwel alle goederen die over en weer worden verhandeld die zijn ingesteld in de afgelopen anderhalf jaar, worden in principe pas geschrapt als de echte handelsdeal een feit is. De verwachting is dat dit nog op zich laat wachten tot na de presidentsverkiezingen in de VS, die op 3 november plaatsvinden.