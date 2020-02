Brouwerij De Prael ontslaat oprichters na 'financiële noodtoestand'

Rechtszaak

Kooij pikte dat niet, en stapte naar de rechter. Als zijn gedwongen vertrek niet door de rechter ongedaan gemaakt zou worden, eist hij ontslag- en schadevergoedingen. In november verloor de oprichter zijn rechtszaak bij de Amsterdamse rechtbank, blijkt uit de uitspraak die onlangs openbaar werd.

Advocaat Mark Elkhuizen van De Prael is tevreden over de uitspraak. "De ideële doelstelling is in het gedrang gekomen door een disfunctionerende directie. Uit rapporten is gebleken dat het een klerezooi was. De Prael is uit zijn voegen gegroeid, dan is soms een ander type leiding nodig. Dan moet je als directeur een stap opzij zetten."