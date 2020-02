Ryanair claimt groen te zijn, krijgt tik op vingers om misleiding

Volgens de Advertising Standards Authority heeft Ryanair consumenten verkeerde informatie verstrekt via een advertentie op tv, op de radio en in kranten. In de advertentie gebruikt de luchtvaartmaatschappij de tekst 'Europa's luchtvaartmaatschappij met de laagste prijs, laagste uitstoot'.

Ook in de spotjes voor televisie en radio benadrukt Ryanair dat ze goedkoop zijn, maar ook de laagste uitstoot hebben.

En dat klopt niet, concludeert de ASA na onderzoek. Door de advertenties zouden consumenten kunnen denken dat er minder CO2 wordt uitgestoten als gereisd wordt met Ryanair. Dat kan de maatschappij niet bewijzen.