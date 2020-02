Glitter onesies en Netflix: (online) feestwinkels maken zich op voor carnaval

Uitgebreid assortiment voor de dorpsfeesten

In het Friese dorp Burdaard baat Wilma Drost feestwinkel Wille Ha uit. Carnaval speelt in deze streken een ondergeschikte rol, zegt ze. "Dat is totaal geen toptijd voor ons, het is nu juist super rustig. Bij ons is de drukte verspreid over de zomermaanden."

Reden? De dorpsfeesten die in Burdaard en de dorpen eromheen worden gevierd. "Er zijn meerdere dorpen tegelijk die zo'n feest organiseren. Ieder dorpsfeest heeft een thema en dat is elk jaar anders. We hebben dan ook een uitgebreid assortiment om daarop in te spelen."

Als het maar glimt

Natuurlijk reizen er ook mensen vanuit Friesland af naar het zuiden om daar carnaval te vieren, zegt Drost. "Je ziet dat zij voor inspiratie veel naar Netflix kijken, La casa de papel enzo. Dat sluit toevallig ook aan bij het thema van ons eigen dorpsfeest: film en spelletjes."

Haar website is dan wel opgebouwd als webwinkel, maar je kunt er alleen artikelen reserveren en vervolgens ophalen en betalen in de winkel. "Daar haken mensen wel op af ja", geeft ze toe. "Maar de winkel loopt al zo goed dat ik het niet aandurf om de webwinkel ook open te gooien."

De absolute bestseller momenteel? "Onesies van pailletten. En alle foute pakken!"