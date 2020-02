Vanaf april rechtstreeks met de trein naar Londen: scheelt 45 minuten

Tussen Amsterdam en Londen rijden vanaf 30 april rechtstreekse treinen in beide richtingen. Je hoeft dan op de heenreis niet meer over te stappen in Brussel en dat scheelt drie kwartier reistijd. De terugweg had die kortere reistijd al langer.

Nu al kun je met de trein van Amsterdam en Rotterdam naar Londen, maar voor de paspoortcontrole moet je dan nog wel overstappen op station Brussel-Zuid. Dat verandert eind april. Dan kun je namelijk rechtstreeks reizen met de trein tussen Amsterdam en Londen. In Amsterdam en Rotterdam is daar voor een aparte terminal gebouwd, waar de paspoorten van reizigers worden gecontroleerd. De rechtstreekse verbinding Rotterdam-Londen begint enkele weken later, op 18 mei. Lees ook: NS wil vijf keer per dag hogesnelheidstrein naar Londen In 3,5 uur van Rotterdam naar Londen De Eurostar rijdt al sinds 2018 een paar keer per dag tussen Londen en Amsterdam. Op die route kun je nu dus al rechtstreeks reizen. Nu de rechtstreekse trein vanaf 30 april gaat rijden, wordt de reistijd tussen Amsterdam Centraal en station Londen St. Pancras 4 uur en 10 minuten. Dat is drie kwartier sneller dan nu het geval is. Rotterdam en Londen liggen straks met de trein op nog geen 3,5 uur van elkaar. Concurrentie voor vliegtuig? Daarmee lijkt de trein vanaf april een serieuze concurrent voor het vliegtuig. Je komt immers in hartje Londen aan. Het voordeel van het vliegtuig blijft dat je uit meer tijdstippen kunt kiezen. Er gaan momenteel namelijk slechts twee treinen per dag, terwijl je uit 60 vluchten per dag kunt kiezen. 'Prijs valt tegen' Verder valt de prijs van de treintickets nog wat tegen, zegt verslaggever Gert-Jan Verstegen. Een treinkaartje is namelijk niet veel goedkoper dan een vliegticket, tenzij je heel vroeg boekt. Een ticket is te koop vanaf 40 euro, maar dan moet je op tijd boeken. Ter vergelijking: wie op moment van schrijven een ticket boekt voor eind mei, betaalt minimaal 110 euro voor een retourtje met de trein. Vliegtickets naar Londen City zijn er vanaf 104 euro retour. Met prijsvechters kun je vaak nog goedkoper vliegen, maar die landen vaak op vliegvelden die verder uit het centrum van de stad liggen. Je moet dan dus nog wel met de bus of de trein van het vliegveld waar je aankomt naar Londen toe.