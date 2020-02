Muziekbazen slaags over Rotterdamse winkel Key Music

Kort geding

In het meest recente faillissementsverslag schrijft curator Sjoerd Warringa dat de pandeigenaar Key Music via een kort geding wilde dwingen de winkel 'leeg en schoon op te leveren'. Key Music heeft op haar beurt een juridische procedure lopen om ervoor te zorgen dat het in het pand kan blijven.

Warringa zegt niet gedetailleerd op de kwestie te kunnen ingaan. "Het is een gevoelig onderwerp, omdat het gaat om de belangrijkste winkel. Het pand is specifiek ingericht voor de verkoop van muziekinstrumenten met aparte ruimtes en akoestische aanpassingen. Het zit als een maatpak."

De website van Key Music omschrijft de winkel als 'een begrip voor muzikanten in en rond Rotterdam (…)'. "Je hoeft dus niet raar op te kijken als je hier bekende artiesten tegen het lijf loopt."