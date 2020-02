Amsterdam maakt weg vrij voor 10.000 nieuwe huurhuizen in vrije sector

Die discussies hebben niet geleid tot het einde van het nijpende tekort aan betaalbare huizen in Amsterdam. Het document dat vandaag getekend wordt moet dat veranderen.

Goed plan

In principe is het een goed plan, oordeelt woningmarkteconoom Nic Vrieselaar van de Rabobank. "Er zijn nu veel mensen die niet wonen, zoals ze zouden willen wonen. Bijvoorbeeld bij hun ouders, of met een huisgenoot. Tienduizend woningen erbij doet iets aan dat tekort", zegt hij tegen RTL Z.

De vraag is wel hoe die tienduizend nieuwe woningen er precies uit gaan zien. "Middenhuur is niet per se geschikt voor middeninkomens", legt Vrieselaar uit. Wie bijvoorbeeld 2300 euro netto per maand verdient en daar een gezin van moet onderhouden heeft weliswaar een middeninkomen, maar kan een maandhuur van 900 euro nauwelijks ophoesten.

En bovendien is het de vraag hoe groot dergelijke huurhuizen zouden worden. "Stel dat je veel huizen krijgt van 900 euro tot 1000 euro, van laten we zeggen 30 tot 40 vierkante meter. Dan vraag ik me af of middeninkomens er goed mee geholpen zijn."

Kleiner

Dat zijn reële zorgen, want voor een projectontwikkelaar geldt: kleiner levert meer op. Wie honderd appartementen van 40 vierkante meter verhuurt voor 750 euro per maand boert beter dan de huisbaas die 50 huizen van 80 vierkante meter verhuurd voor 1000 euro per maand (75.000 euro vs. 50.000 euro).

Over de grootte van de tienduizend woningen worden geen concrete toezeggingen gedaan. De ondertekenaars zeggen zich wel in te spannen voor 'de meest kwetsbare groepen', zoals mensen met een middeninkomen, en bijvoorbeeld leraren en zorgverleners.

