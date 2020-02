Werkgevers eisen dat Lelystad Airport eindelijk opent

In een paginagrote advertentie in NRC roepen de organisaties de overheid in een open brief op om Lelystad Airport te openen. Vertegenwoordigers namens VNO-NCW en ondernemersclubs in Alkmaar, Almere, Dronten, Noordoostpolder, Urk, Putten, Harderwijk, nog een aantal gemeenten en het vliegveld zelf hebben hun handtekening onder de brief gezet.