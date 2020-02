Pensioenfonds ambtenaren wil niet meer beleggen in kolenmijnen

Klimaatverandering en voedselschaarste

ABP wil meer beleggen in bedrijven die zich richten op circulariteit en digitalisering, zegt bestuursvoorzitter Corien Wortmann. Daarmee wordt er meer belegd in bedrijven die grondstoffen hergebruiken, op een verantwoorde manier voedsel produceren en bedrijven die bezig zijn met oplossingen voor klimaatverandering en voedselschaarste.

ABP is het grootste pensioenfonds van Nederland. Het beheert 442 miljard euro aan pensioenvermogen voor 3 miljoen deelnemers binnen de overheid en het onderwijs.

Meer investeren in fossiele brandstof?

Volgens verschillende milieuorganisaties is ABP de laatste jaren juist meer gaan investeren in bedrijven die 'op ramkoers' liggen met de klimaatdoelstellingen van Parijs. De milieuclubs vinden dat ABP, het pensioenfonds voor onderwijzers en ambtenaren, zou moeten stoppen met investeringen in steenkool, olie en gas.

Een woordvoerder van ABP zei destijds dat het vermogen van de aandelenportefeuille dermate is gegroeid dat ook de totale blootstelling aan energie-investeringen was gegroeid.

ABP belegt rond de 430 miljard euro per jaar en investeert in meer dan 4.500 bedrijven wereldwijd. 93% van zijn investeringen zijn buiten Nederland. In totaal zijn een op de zes mensen in Nederland aangesloten bij ABP.