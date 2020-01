Center Parcs overvol door lerarenstaking, uren wachten op je eten

Jolanda van Doesburg, een vriendin van Paula die op bezoek was, is ook verbolgen. "Als parkleiding weet je toch hoe druk het gaat worden door de boekingen die je binnen hebt? Dan zorg je dat je wat meer mensen hebt. Het was zo druk, elk tafeltje en elke stoel was bezet."

"Het is echt onzin dat ze niet wisten dat het zo druk zou worden, en het is in het nieuws geweest dat pretparken kortingsacties geven en waar je dan je kinderen kwijt kunt. Je moet echt onder een steen geleefd hebben als je dit niet had verwacht als vakantiepark", zegt Van Doesburg. Het park zelf maakte er ook nog reclame voor.

Van Doesburg plaatste er een bericht over op de website klacht.nl: