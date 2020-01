Bedrijven willen af van betalingsverplichting bij belastingaangifte, minister zoekt oplossing

Veilig, maar niet kosteloos

Het nieuwe inlogsysteem moet aangifte doen een stuk veiliger maken, belooft de overheid. Maar het feit dat ondernemers moeten betalen om aangifte te doen, schiet velen in het verkeerde keelgat. E-herkenning wordt namelijk verplicht en wie niet op tijd een sleutel zou kopen, riskeert een boete die kan oplopen tot honderden euro’s.

Het nieuwe systeem geldt trouwens niet voor eenmanszaken en zzp'ers, zij doen nog steeds aangifte met DigiD.

"Het is niet normaal dat je geld moet betalen om je belastingaangifte te doen", schrijft Mirjam Bink, medeoprichter van brancheorganisatie ONL voor Ondernemers. Bovendien is de nieuwe aangiftemethode nog niet goedgekeurd door de Tweede Kamer, benadrukt ze.

Vanmiddag is er een plenair debat in de Tweede Kamer over de Wet digitale overheid, waar e-herkenning onderdeel van is.