Ikea sluit alle winkels in China vanwege coronavirus

Coronavirus schaadt economie

De Chinese economie lijdt onder de uitbraak van het coronavirus. Dit kwartaal zou de groei van het Chinese bruto binnenlands product (bbp) meer dan een kwart procentpunt kunnen dalen, becijfert econoom Zhang Ming. Hij is econoom bij een toonaangevende Chinese denktank en baseert zijn voorspelling op de aanname dat de uitbraak van het virus piekt rond eind februari, en eind maart voorbij is.

De economische impact van het coronavirus is mogelijk groter dan de impact bij de uitbraak van het SARS-virus in 2003. Dat komt doordat China veel belangrijker is geworden voor de wereldeconomie, stelt de Europese vermogensbeheerder Pictet Asset Management in een rapport.

Het Aziatische land was destijds goed voor 4,4 procent van de wereldwijde economie, nu is dat aandeel 15,4 procent. Daar komt bij dat de uitbraak van het coronavirus juist in de periode van het Chinese Nieuwjaar plaatsvindt. Het effect op de nieuwjaarsuitgaven is dramatisch, aldus Pictet. De consumentenbestedingen in China zijn tegenwoordig van groter belang voor de binnenlandse en wereldwijde economie.