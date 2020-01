Fotofestival Unseen failliet en op zoek naar partner voor doorstart

Unseen is een internationaal kunst- en fotografiefestival dat sinds 2012 jaarlijks in Amsterdam wordt gehouden. Het evenement beschikt over kapitaalkrachtige sponsoren als ING en KPMG Meijburg en krijgt subsidiegeld van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Succesvol

Met 25.000 bezoekers gold de achtste editie van het festival, dat afgelopen herfst werd georganiseerd op het terrein van de Westergasfabriek, als succesvol. Voorbereidingen voor een nieuw evenement in september waren in volle gang.

Of de negende editie er komt, is nu door het faillissement onzeker geworden. Curator Bakker bevestigt dat er gisteren drie commerciële vennootschappen die het evenement organiseren failliet zijn verklaard. Het betreft Unseen International, Unseen Media en Unseen Amsterdam.

De aan de bedrijven gelieerde maar onafhankelijke stichting Unseen Foundation is niet failliet.