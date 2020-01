Snoeihard geschorste teamleidster krijgt 169.000 euro mee

Vierkant op de inhoud

"Je gaat dwars door de muur heen, maar af en toe vind ik het ook wel prettig als de muur blijft staan", zei een leidinggevende in een opgenomen gesprek. "Je bent geweldig goed in het vierkant op de inhoud zijn, alleen dat ronde op de vorm zie ik niet."

In dat gesprek werd uitgesloten dat de teamleidster ook na een verbetertraject zou kunnen terugkeren in haar oude functie. Foodforcare geloofde dat zij niet in staat was tot verandering. Dat liet het bedrijf in een intern bericht ook meteen weten aan haar collega's.