Bedrijven en organisaties klaar voor een harde brexit die er niet komt

Vrijdag verlaten de Britten officieel de EU en omdat er een deal is gesloten gebeurt dit vrij pijnloos. Hierna breekt meteen een overgangsperiode aan die tot het einde van het jaar duurt.

En dat betekent dat al die bedrijven en organisaties die zich hebben voorbereid op een hectische brexit nu opeens een lange periode van rust hebben.

'1000 extra douaniers niet overbodig'

Maar dat betekent niet dat de 928 extra douaniers die werden aangenomen om de werkdruk van een harde brexit aan te kunnen het komende jaar op een houtje bijten. Door de vrees voor een harde brexit groeide de organisatie van 4600 naar meer dan 5500 mensen.

"We komen vanuit een tekort en minimale bezetting, dus we kunnen ze goed gebruiken. De douane kent ook een flinke uitstroom", zegt Roul Velleman, woordvoerder bij de Douane.

Toekomst nog steeds onzeker

"En vergis je niet: 11 maanden zijn zo voorbij", zegt Velleman. En dan hebben ze de nieuwe douaniers sowieso nodig. Want op welke manier de handel gaat verlopen met de Britten is onzeker.

Daar wordt in de komende tijd over onderhandeld. Verschillende EU-leiders hebben al gewaarschuwd dat een jaar te kort is voor het sluiten van een volledige handelsdeal met het VK. Als er niet op tijd een akkoord rond komt, kan een no deal-scenario nog steeds optreden, maar dan eind 2020.

De douane gaat in de voorbereiding nog steeds uit van een scenario waarbij er geen overeenkomst komt het het VK. "Dus daar blijven we op voorbereid. Ze gaan eruit, dat is zeker. Dus het is geen verloren moeite om zoveel extra mensen te trainen."