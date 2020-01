Minister Kaag: Tata Steel deels uitgezonderd van heffingen Trump

'100 banen gered'

Minister Kaag noemt het 'geweldig nieuws' dat de heffingen nu van tafel zijn. Volgens de minister zouden de prijzen voor Amerikaanse consumenten verder stijgen als de heffingen zouden blijven bestaan, waardoor Tata Steel uit de markt geprijsd zou worden.

Dat zou Tata Steel 100 miljoen euro kunnen kosten en er zouden zo'n honderd banen in IJmuiden en België op de tocht hebben gestaan, aldus Kaag. Die 100 miljoen is ongeveer een vijfde van de totale exportwaarde naar de VS.

Opmerkelijk genoeg noemt woordvoerder Ariane Vools van Tata dat bedrag 'rijkelijk veel', zonder verder uitspraken te willen doen over precieze bedragen. Wel beaamt zij dat de producten die nu zijn vrijgesteld in gewicht goed zijn voor ongeveer een vijfde van de totale export naar de VS.

Over het aantal banen dat zou worden beschermd door het schrappen van de heffingen wil Tata helemaal niets kwijt. "Daar ga ik niets over zeggen", aldus de woordvoerster. Wel noemt ze het 'supergoed nieuws' dat een deel van de heffingen nu dus verdwijnt.