Virusvrees slaat toe op beurzen: luxemerken en vliegmaatschappijen onderuit

In heel Europa dalen de beurskoersen, nadat eerder de Aziatische beurzen al diep in het rood sloten. De belangrijkste beurzen in Duitsland en Frankrijk stonden rond 10.30 uur zo'n 1,8 procent in de min, de Amsterdamse AEX-index daalde met 1,7 procent.

De rode schermen zijn een reactie op de ontwikkelingen in China, waar de uitbraak van een corona-virus al aan 80 mensen het leven heeft gekost. Er zijn inmiddels bijna 3000 geregistreerde ziektegevallen.

Virus indammen

De bekende gevallen bevinden zich bijna allemaal binnen de grenzen van China en voor een zeer groot deel in de regio Wuhan. Toch zijn er ook gevallen gemeld in de landen in de regio als Japan en Zuid-Korea, maar ook in de VS, Australië en Frankrijk.

De Chinese autoriteiten hebben een verbod afgekondigd op pakketreizen naar het buitenland voor Chinezen en de landelijke nieuwjaarsvakantie is verlengd, om de verspreiding van het virus te voorkomen.