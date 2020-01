EU, China en nog 15 landen komen met oplossing voor impasse handelsconflicten

De WTO is een internationale organisatie waarin vrijwel alle landen vertegenwoordigd zijn. Binnen die organisatie worden er regels en afspraken over handel gemaakt. Als landen vinden dat een ander land de regels overtreedt, kunnen ze een zaak aanspannen bij de WTO.

Tandeloze tijger

Een zaak bij de WTO kan maximaal gaan tot het Beroepsorgaan, een speciaal tribunaal met 3 tot 7 juristen die bepalen of een straf rechtvaardig is. Maar in dat Beroepsorgaan moeten minimaal drie juristen zitten, en de VS heeft de afgelopen tijd nieuwe benoemingen geblokkeerd.

Daardoor is de WTO effectief machteloos. Er is op dit moment maar een jurist actief bij het Beroepsorgaan. Dat betekent dat landen die bezwaar aantekenen, in een soort niemandsland terecht komen en dat er geen definitieve uitspraak komt.