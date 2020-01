Zorgen om afgegrendeld Wuhan, de logistieke hub van China

Belangrijk kruispunt

Dat alle Nederlandse bedrijven uitgerekend in deze regio zitten, is niet zo verwonderlijk. Wuhan is belangrijk voor de Chinese economie, en concurreert op gebied van binnenlandse handel met de bekende steden zoals Shanghai, Beijing en Guangzhou.

Nederland is in Wuhan vertegenwoordigd met een NBSO (Netherlands Business Support Office), een van de zes handelskantoren die de Nederlandse overheid in China heeft. De Nederlandse overheid vestigt die kantoren op strategische locaties in China.

Wuhan is logistiek gezien een heel erg belangrijk punt in centraal China. Als je een lijn trekt tussen hoofdstad Beijing in het noorden en stadstaat Hongkong in het zuiden, en tussen logistieke hub Chengdu in het westen en havenstad Shanghai aan de oostkust, ligt Wuhan precies op de kruising.