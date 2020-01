Webwinkel Neckermann.com failliet, klanten de klos

Gedupeerden

Wat het bankroet van de webwinkel betekent voor de honderden klanten die afgelopen jaar klaagden, weet Gratama nog niet. "Ik weet dat er veel klachten zijn, en heb niet de indruk dat die de afgelopen maanden zijn verholpen. Maar dat moet nog blijken, omdat dit faillissement nog maar net is uitgesproken."

De curator zegt dat klanten met klachten of vorderingen zich bij hem kunnen melden. "Het is natuurlijk de vraag of er voldoende geld is om uitkeringen te doen. Dat kan ik nu nog niet inschatten." De kans dat zij hun geld terugzien, lijkt klein omdat de Belastingdienst voorrang heeft op gewone schuldeisers.

Bij Neckermann.com zelf neemt niemand de telefoon meer op.