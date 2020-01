Onterecht ontslag na liegen over contact met huisarts

Terechte ziekmelding

De man pikte dat niet en stapte naar de kantonrechter in Eindhoven. Die oordeelde dat het ontslag rechtsgeldig was. Daarop ging de man in hoger beroep. Met succes, want het gerechtshof in Den Bosch kwam tot een andere conclusie: het ontslag was onterecht.

Het hof neemt daarbij in aanmerking dat de werknemer niet loog over zijn ontstoken oog, waar naar eigen zeggen 'de pus uitliep.' De man had de werkgever een foto gestuurd van het oog, dat uiteindelijk in het ziekenhuis werd behandeld. Er was dus sprake van een terechte ziekmelding.