Paul Polman en medemiljonairs vragen om hogere belasting

De sterkste schouders kunnen best wat zwaardere lasten dragen, is de samenvatting van de brief. Terwijl de wereldelite vergadert in Davos werd de brief gepubliceerd, met daarin de oproep aan andere miljonairs om het manifest te ondertekenen.

Belasting is de oplossing

"Er zijn twee soorten rijke mensen op deze wereld", staat er geschreven. "Zij die het liefst belasting betalen, en zij die het liefst hooivorken willen." Daarmee wordt geduid op belastingontduiking.

De brief werd onder meer ondertekend door Disney-erfgenaam Abigail Disney, ex-ceo van Unilever Paul Polman en regisseur Richard Curtis. Zij keren zich in de brief af van grootscheepse belastingontduiking en stellen dat belastingen het juiste middel zijn om te investeren in dingen die de maatschappij nodig heeft.

De groep richt zich nu op de wereldelite die in Davos bijeen is, maar schreef eerder al een open brief aan Amerikaanse presidentskandidaten. In juni schreven de miljardairs dat ze het oneerlijk vinden dat belasting vooral moet komen van Amerikanen met een laag of modaal inkomen.