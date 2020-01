Kamervragen over doodsbedreiging curator Slotervaartziekenhuis

RTL Z meldde vandaag dat curator Marlous de Groot van het failliete Slotervaartziekenhuis bij de afwikkeling van het bankroet is bedreigd met de dood.

De telefonische bedreigingen ('Zij krijgt een kogel door haar kop') werden zo serieus genomen, dat zij enige tijd 24 uur per dag werd beveiligd. De dader kreeg onlangs een taakstraf van 40 uur.

Geschokt

Van Toorenburg, die in de Tweede Kamer woordvoerder is voor Veiligheid en Justitie, zegt geschokt te zijn door de bedreiging en verontwaardigd over de stafmaat. "Dergelijke berichten leiden bij mij tot kortsluiting. We hebben recent twee verschrikkelijke aanslagen op advocaten gehad, waarvan één op een curator. Dat zo'n bedreiging wordt afgedaan met een taakstraf, snap ik niet."

Daarom wil Van Toorenburg onder meer weten welke richtlijnen het Openbaar Ministerie bij dergelijke bedreigingen hanteert. "Kamerleden gaan niet over de strafmaat in rechtszaken. Maar ik wil opheldering van het OM over de richtlijnen. Hoe gaan wij hier in Nederland mee om?"