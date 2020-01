Drukte bij vakantieparken en skihallen: deze ondernemers spelen in op de lerarenstaking

Efteling verwacht extra bezoekers

Het Brabantse sprookjespark de Efteling heeft geen speciale acties of kortingen. Het park geeft op de website wel tips om de stakingsdagen op een leuke manier in te vullen. Tip nummer één is natuurlijk: naar de Efteling.

"We richten alles in op extra bezoekers dat weekend", vertelt de woordvoerder. Toch weet zij op dit moment nog niet zeker of het park vol is. "Mensen besluiten vrij last-minute of ze naar de Efteling gaan. Dat hangt bijvoorbeeld ook af van het weer."