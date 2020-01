Curator Slotervaartziekenhuis met de dood bedreigd

Elk jaar ernstige zaken

"Iedere curator maakt wel wat mee, en elk jaar spelen er ernstige zaken", vertelt voorzitter van de beroepsvereniging Insolad, Flip Schreurs. "Is dat ernstig? Ja, dat is ernstig. Curatoren zijn in functie en ruimen de rommel van anderen op, zeg ik wel eens. Elk incident is er één te veel."

NRC maakte eerder een rondgang onder elf curatoren, waaruit bleek dat zij zonder uitzondering te maken hebben gehad met bedreigingen. "Sloten van huizen die worden dichtgekit, lekgestoken banden, iemand die met een bijl achter je aan rent, rottweilers die aan je voordeur vastgelijnd staan. En vooral: dreigberichten en -telefoontjes", somde de krant op.

Verbeteren

Precieze cijfers over hoe vaak curatoren worden bedreigd, zijn niet openbaar. Volgens Schreurs is daar inmiddels wel onderzoek naar gedaan en zijn de resultaten in lijn met de verwachtingen. "Wij kiezen er echter voor om die resultaten niet openbaar te delen. Dat is niet dienstig aan een oplossing. Momenteel zijn wij her en der in gesprek om zaken te verbeteren."