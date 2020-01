Meer toeristen in Nederland: vooral de buren komen graag op bezoek

Korte vakantie in Amsterdam of aan de kust

Toeristen komen vooral naar Nederland voor een korte vakantie. Wie met het vliegtuig naar Nederland reist, komt vooral voor een stedentrip. Gasten uit onze buurlanden verblijven graag aan de kust.

Tot 2030 verwacht het toerismebureau vooral groei in de kustgebieden (+56 procent). In 2017 trok de Hollandse kust nog 6,5 miljoen toeristen, in 2030 zijn dat er naar verwachting 10 miljoen.

Ook in Amsterdam groeit het aantal toeristen. In de hoofdstad liepen in 2017 nog 8,3 miljoen vakantie- of congresbezoekers rond, in 2030 groeit dat met 44 procent naar ruim 12 miljoen.

Knelpunten

Volgens de NBTC-directeur biedt die groei kansen maar levert het ook knelpunten op. "Een andere kijk op toerisme is noodzakelijk", zegt Vranken. De rol van de NBTC verandert. Het toerismebureau wil zich meer richten op onderzoek, om zo te zorgen voor een betere spreiding van de bezoekers.