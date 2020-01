ASML had 'heel goed jaar' en rekent op meer groei

ASML als speelbal tussen de VS en China

ASML voorspelt dat 2020 'wederom een jaar van groei' zal zijn.

Voor het grote plaatje bij ASML maakt het niet uit of de Nederlandse chipmachinefabrikant EVU-apparatuur mag leveren aan China, zei Wennink vannochtend tegen Bloomberg Radio. ASML wil zijn hypermoderne EUV-apparaten namelijk ook aan Chinese afnemers verkopen, maar daar is Amerika het niet mee eens.

Wachten op een vergunning

Zo zei de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, vorige week nog dat de 'bijzonder gevoelige technologie' van ASML niet thuishoort in China. Achter de schermen zou de regering-Trump al sinds 2018 bezig zijn om te voorkomen dat de Chinezen de technologie van ASML in handen krijgen.

De Verenigde Staten wil zo de opmars van de Chinese techsector afremmen, zoals we eerder al zagen gebeuren bij de 5G-technologie van Huawei. Wennink benadrukt dat het aan de Nederlandse overheid is om te bepalen of er een nationaal veiligheidsrisico is.