Belofte Trump 'cruciaal' voor oplossing digitaks grote internetbedrijven

Macron en Trump hebben nu een 'staakt-het-vuren' bereikt, dat tot het einde van het jaar moet gelden. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van diplomatieke bronnen in Frankrijk. Volgens het Franse staatshoofd zijn er goede discussies met Trump geweest, en zal er samengewerkt worden om escalatie te voorkomen.

Dat is precies wat 'cruciaal' is om mondiaal afspraken te kunnen maken over het belasten van grote internetbedrijven, zegt EU-commissaris Valdis Dombrovskis (economie) na afloopt van een vergadering van EU-ministers in Brussel.