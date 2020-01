Glitterpumps onder een enkelband: uitleveringszaak Huawei-cfo is begonnen

Minstens negen maanden

In The New York Times vertelt Huawei-bestuurslid Vincent Pang dat het leven van Meng helemaal niet zo mooi is als het lijkt. Hij is een vriend van de familie en bezoekt haar eens per maand. Volgens hem leeft Meng ' in een gouden kooi'. Ze mag wel naar buiten, maar doet dat nauwelijks. Ze heeft volgens Pang veel stress, omdat ze onzeker is over haar toekomst.

Het duurt nog minimaal negen maanden voordat het 'huisarrest' voorbij is. Het eerste deel van de hoorzitting begint deze week en duurt vier dagen.

'Niet strafbaar in Canada'

Tijdens deze eerste hoorzitting pleiten de advocaten van Meng dat hetgeen waarvan zij in Amerika beschuldigd wordt, überhaupt niet strafbaar is in Canada. In Canada gelden namelijk geen sancties tegen Iran. Bovendien heeft Canada zich 'expliciet uitgesproken tegen' de Amerikaanse sancties tegen Iran, zei advocaat Richard Peck in zijn pleidooi.

In juni speelt de zaak opnieuw, dan gaat het vooral over de procedures die Canada wel of niet heeft gevolgd bij de aanhouding van Meng. Volgens haar advocaten hadden politie en FBI geen bewijsmateriaal mogen verzamelen terwijl zij vast zat. De slotfase van de rechtszaak is begin oktober gepland.