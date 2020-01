IMF: wereldeconomie gaat minder hard groeien, risico's blijven

Van 2,9 procent groei in 2019 zal de wereldwijde groei toenemen tot 3,3 procent in 2020 en 3,4 procent in 2021, verwacht het IMF. Voor 2019 en 2020 valt de groei 0,1 procentpunt lager uit dan verwacht, voor 2021 is dat 0,2 procentpunt lager.

De verlaging komt volgens Gopinath en het IMF vooral door negatieve verrassingen in opkomende economieën, vooral in India. De groei valt daar lager uit dan verwacht. De bijstelling is ook het gevolg van groeiende sociale onrusten wereldwijd.