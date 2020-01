Meer leegstand in winkelstraat, maar wijkwinkelcentra doen het goed

Uit onderzoek van vastgoedbureau Colliers International blijkt dat er meer winkelcentra bij zijn gekomen in de wijk in de afgelopen vijftien jaar. Het waren er 593, nu zijn het er 632. De meeste winkelcentra trekken voldoende klanten en zijn in omvang gegroeid.

Belangrijk voor een wijkwinkelcentrum is dat er een supermarkt is, voor de dagelijkse boodschappen. De supermarkten doen ook steeds meer hun best om een leuker aanbod, zoals verse maaltijden, aan te bieden.

Videotheek eruit, kapper erin

In een wijkwinkelcentrum zijn voornamelijk zaken te vinden die online niet te regelen zijn. Denk aan de kapperszaak, de schoonheidssalon en de massagesalon. Contactpunten van banken, reisbureaus en uitzendbureaus zijn meer en meer aan het verdwijnen uit de wijk, net als videotheken.