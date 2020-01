Opnieuw verlies voor Marqt, eco-supermarkt technisch failliet

Door het verlies werd ook het vermogen van Marqt onder nul gedrukt. Met een negatief eigen vermogen van bijna een half miljoen euro, was het bedrijf eind 2018 technisch failliet.

De eerste jaarhelft van 2019 bracht evenmin verbetering. Integendeel; in die periode leed Marqt een operationeel verlies van 1,2 miljoen euro.

Vertraagde jaarrekening

Dat blijkt uit de onlangs met grote vertraging openbaar geworden jaarrekening over 2018. Vorig jaar bleek al dat Marqt ernstig in de problemen zat. Omdat het bedrijf de jaarstukken niet bij de Kamer van Koophandel had gedeponeerd, was echter onduidelijk hoe groot de financiële problemen precies waren.

Naast het verlies en het negatieve eigen vermogen blijkt uit de jaarrekening ook dat Marqt de omzet niet omhoog wist te krijgen, zoals de bedoeling was. De omzet bleef hangen op iets meer dan 61 miljoen euro.